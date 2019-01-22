Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Salon: Banvit Kara Ali AcarHakemler: Yohan Rosso (Fransa), Oskars Lucis (Letonya), Tanel Suslov (Estonya)Banvit: Perez 7, İsmail Cem Ulusoy 2, Tolga Geçim 7, Morgan 24, Rıdvan Öncel 2, Metehan Akyel 8, Neal 18, Shelton 11, Ragıp Atar 4, Moore 13Sidigas: Young 11, Filloy 8, Campani 8, Campogrande...

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Oskars Lucis (Letonya), Tanel Suslov (Estonya)

Banvit: Perez 7, İsmail Cem Ulusoy 2, Tolga Geçim 7, Morgan 24, Rıdvan Öncel 2, Metehan Akyel 8, Neal 18, Shelton 11, Ragıp Atar 4, Moore 13

Sidigas: Young 11, Filloy 8, Campani 8, Campogrande 4, D'Ercole 8, Sykes 43, Spizzichini 6

1. Periyot: 27-19

Devre: 52-46

3. Periyot: 76-63

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında İtalyan temsilcisi Sidigas'ı 96-88 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Banvit, 6. dakikayı 15-9 önde geçti. Turuncu-yeşilli ekip, Rıdvan'ın son saniyede çember altında bulduğu basketle ilk periyodu 27-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Ragıp Atar, Metehan Akyel, İsmail Cem Ulusoy ve Moore'un basketleriyle başlayan Banvit, 13. dakikada 11 sayılık (37-26) farka ulaştı. Sykes ile D'Ercole'nin skorer oyunuyla İtalyan ekibi farkı eritse de, Shelton, Neal ve Morgan ile boyalı alanda basketler kazanan Banvit, soyunma odasına 52-46 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Morgan, Shelton ve Moore ile dış atışlardan skor üreten Banvit, üstünlüğünü sürdürüp, 27. dakikada farkı 15 sayıya (71-56) çıkardı. Etkili oyunuyla rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen turuncu-yeşilli ekip, bu çeyreği de 76-63 önde bitirdi.

Final periyoduna hücumda daha istekli başlayan ev sahibi ekip, Metehan Akyel, Moore ve Neal'ın sayılarıyla 32. dakikada skoru 82-65'e getirdi. Kalan sürede Sykes ile farkı kapatmaya çalışan Sidigas karşısında Tolga Geçim, Morgan ve Neal ile sayı bulmaya devam eden Banvit, karşılaşmadan 96-88 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Morgan 24, Neal 18, Moore 13, Shelton 11 sayı ile oynadı. Sidigas takımında ise Sykes, 43 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:21 Kaynak: AA

ulusoy, İsmail Cem, Banvit, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Kasımpaşalı Yıldız Trezeguet İçin Harekete Geçti Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupasında Kayserispor'u Saf Dışı Bıraktı Boluspor, Galatasaray Maçında Kritik Goller Kaçıran İsmail Haktan Odabaşı ile Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 00:55:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]