Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

43 dakika önce

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında Banvit, deplasmanda Polonya temsilcisi Anwil'i 95-84 mağlup etti.

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında Banvit, deplasmanda Polonya temsilcisi Anwil'i 95-84 mağlup etti.

Mistrzow Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 29-19 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-39 üstün gitti.

Anwil'in 67-61 önde girdiği son çeyrekte rakibini 13 sayıda tutan Banvit, skorda 80-80 eşitliği sağlayarak maçı uzatmaya götürdü.

Uzatma bölümünde üstün performansını sürdüren Banvit, salondan 95-84 galip ayrıldı.

Turuncu-yeşilliler, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı daha önce garantilemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Polonya, basketbol, Banvit, Spor
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