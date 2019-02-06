Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

37 dakika önce

Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 14. ve son haftasında İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya 86-71 yenildi.

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 14. ve son haftasında İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya 86-71 yenildi.

Son 16 turuna kalmayı garantileyen kulüplerin mücadelesinde UCAM Murcia, Banvit'i ağırladı. Murcia kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-13 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 52-31 önde gitti.

Son 10 dakikaya da 68-51 önde giren UCAM Murcia, sahadan 86-71 galip ayrıldı.

14 maçın 13'ünü kazanan UCAM Murcia, grubu lider bitirdi. 9 galibiyeti bulunan Banvit ise 2. sırayı aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Murcia, UCAM Murcia, basketbol, Spor
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