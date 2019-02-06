Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 14. ve son maçında Sloven kulübü Petrol Olimpija'yı 81-75 yendiSon 16 turuna kalmayı garantileyen Beşiktaş Sompo Japan, grup sonuncusu Petrol Olimpija'ya konuk oldu.

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 14. ve son maçında Sloven kulübü Petrol Olimpija'yı 81-75 yendi

Son 16 turuna kalmayı garantileyen Beşiktaş Sompo Japan, grup sonuncusu Petrol Olimpija'ya konuk oldu. Başkent Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 14-14 eşitlikle geçildi.

Siyah-beyazlılar, soyunma odasına 48-35 önde gitti ancak ev sahibi ekip, 3. periyotta skoru (59-59) eşitledi. Beşiktaş Sompo Japan, son çeyrekteki oyunuyla maçı, 81-75 kazandı.

Beşiktaş'ı galibiyete, 16 sayı, 5 asist üreten Gibson ve 15 sayı, 5 ribauntla oynayan Benzing taşıdı.

Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Beşiktaş Sompo Japan, D grubunu 2. sırada bitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:48 Kaynak: AA

Beşiktaş, basketbol, Spor
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