Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş
Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 14. ve son maçında Sloven kulübü Petrol Olimpija'yı 81-75 yendi
Son 16 turuna kalmayı garantileyen Beşiktaş Sompo Japan, grup sonuncusu Petrol Olimpija'ya konuk oldu. Başkent Ljubljana
'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 14-14 eşitlikle geçildi.
Siyah-beyazlılar, soyunma odasına 48-35 önde gitti ancak ev sahibi ekip, 3. periyotta skoru (59-59) eşitledi. Beşiktaş Sompo Japan, son çeyrekteki oyunuyla maçı, 81-75 kazandı.
Beşiktaş'ı galibiyete, 16 sayı, 5 asist üreten Gibson ve 15 sayı, 5 ribauntla oynayan Benzing taşıdı.
Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Beşiktaş Sompo Japan, D grubunu 2. sırada bitirdi.