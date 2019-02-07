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Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

52 dakika önce

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan'ın yer aldığı play-off turunun kura çekimi yarın yapılacak.

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan'ın yer aldığı play-off turunun kura çekimi yarın yapılacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takımın yer alacağı turun kura çekimi, İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde yarın TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

Gruplarını birinci sırada bitiren ekipler, dördüncü durumdaki takımlarla, ikinciler ise üçüncülerle eşleşecek. Aynı grupta yer alan ekipler, bu turda birbirlerine rakip olamayacak.

Eşleşmelerde gruplarında birinci ve ikinci sırada yer alan takımlar, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri de belli olacak.

Play-off'ta son 16 takımın mücadele edeceği turda ilk maçlar 5-6 Mart, rövanşlar ise 12-13 Mart'ta yapılacak. Çeyrek final müsabakaları ise 26- 27 Mart ve 2-3 Nisan'da oynanacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan ile eşleşebilecek üçüncüler arasında Nanterre 92 (Fransa), Brose Bamberg (Almanya), Neptunas (Litvanya) ve Nizhny (Rusya) yer alıyor. Aynı gruplarda mücadele ettikleri için Banvit ile Nizhny, Beşiktaş Sompo Japan ile Neptunas eşleşemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:14 Kaynak: AA

Beşiktaş, Banvit, basketbol, Spor
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