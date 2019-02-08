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Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

54 dakika önce

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takımın yer aldığı turun kura çekimi, İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan Türk temsilcilerinden Banvit, Almanya'nın Brose Bamberg, Beşiktaş Sompo Japan ise Fransız temsilcisi Nanterre 92 ile eşleşti.

Banvit, turu geçmesi halinde çeyrek finalde PAOK-AEK eşleşmesinin galibiyle, siyah-beyazlılar ise Le Mans-Virtus Bologna eşleşmesinde tur atlayan ekiple karşılaşacak.

Play-off'ta son 16 takımın mücadele edeceği turda ilk maçlar 5-6 Mart, rövanşlar ise 12-13 Mart'ta yapılacak. Çeyrek final müsabakaları ise 26- 27 Mart ve 2-3 Nisan'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Beşiktaş, Banvit, basketbol, Spor
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