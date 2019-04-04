Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan takımlar belli oldu.

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan takımlar belli oldu.



FIBA'dan yapılan açıklamada, çeyrek final eşleşmelerinde tur atlayan Almanya'nın Brose Bamberg, Belçika'nın Telenet Giants Antwerp, İspanya'nın Iberostar Tenerife ve İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna takımları Dörtlü Final'de mücadele edecek.



Dörtlü Final eşleşmeleri 10 Nisan'da çekilecek kura çekiminde belli olacak. Yarı final maçları 3 Mayıs Cuma, final mücadelesi ise 5 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe'den Tarihi 4 Nisan Protestosu

Arda Turan'dan Prim Krizi Açıklaması: Çok Ağrıma Gitti

Paris Saint Germain, Fransa Kupasında Finalde!

Cardiff City'yi Deviren Manchester City, Üst Üste 8. Galibiyetini Elde Etti