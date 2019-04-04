Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

5 dakika önce

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan takımlar belli oldu.

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Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan takımlar belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, çeyrek final eşleşmelerinde tur atlayan Almanya'nın Brose Bamberg, Belçika'nın Telenet Giants Antwerp, İspanya'nın Iberostar Tenerife ve İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna takımları Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Dörtlü Final eşleşmeleri 10 Nisan'da çekilecek kura çekiminde belli olacak. Yarı final maçları 3 Mayıs Cuma, final mücadelesi ise 5 Mayıs Pazar günü oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:08 Kaynak: AA

Spor
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