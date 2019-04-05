Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi

2 saat önce

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final'i Belçika'da düzenlenecek.

Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final'i Belçika'da düzenlenecek.

FIBA'dan yapılan açıklamada, 3- 5 Mayıs tarihlerindeki Dörtlü Final'in Belçika'nın Antwerp kentinde düzenleneceği kaydedildi.

Dörtlü Final'de Almanya'nın Brose Bamberg, Belçika'nın Telenet Giants, İspanya'nın Iberostar ve İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna takımları mücadele edecek.

Eşleşmeler 10 Nisan Çarşamba günü çekilecek kurada belli olacak. Yarı final maçları 3 Mayıs Cuma, final mücadelesi ise 5 Mayıs Pazar günü oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:30 Kaynak: AA

basketbol, Belçika, Spor
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