Basketbol: Fıba Şampiyonlar Ligi
2 saat önce
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final'i Belçika'da düzenlenecek.
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final'i Belçika
'da düzenlenecek.
FIBA'dan yapılan açıklamada, 3- 5 Mayıs
tarihlerindeki Dörtlü Final'in Belçika'nın Antwerp kentinde düzenleneceği kaydedildi.
Dörtlü Final'de Almanya
'nın Brose Bamberg
, Belçika'nın Telenet Giants, İspanya
'nın Iberostar ve İtalya
'nın Segafredo Virtus Bologna
takımları mücadele edecek.
Eşleşmeler 10 Nisan Çarşamba
günü çekilecek kurada belli olacak. Yarı final maçları 3 Mayıs Cuma, final mücadelesi ise 5 Mayıs Pazar günü oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:30 Kaynak: AA
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