Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya grup aşamasından katılan Türk takımlarından Beşiktaş
Sompo Japan, Türk Telekom
, Teksüt Bandırma
ve Gaziantep
Basketbol'un normal sezon maçları, 15 Ekim'de başlayacak ve 5 Şubat 2020'de sona erecek.
Turnuvanın son 16 turu 3 Mart 2020'de, çeyrek finali 24 Mart 2020'de, Dörtlü Final'i ise 1-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Türk takımlarının ilk hafta programı şöyle:
15 Ekim Salı
A Grubu:
UNET Holon (İsrail
) - Türk Telekom
C Grubu:
Gaziantep Basketbol - Peristeri (Yunanistan
)
D Grubu:
PAOK (Yunanistan) - Beşiktaş Sompo Japan
16 Ekim Çarşamba
B Grubu:
Teksüt Bandirma - Hapoel Kudüs
(İsrail)