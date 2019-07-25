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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

2 saat önce

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya grup aşamasından katılan Türk takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, Türk Telekom, Teksüt Bandırma ve Gaziantep Basketbol'un normal sezon maçları, 15 Ekim'de başlayacak ve 5 Şubat 2020'de sona erecek.
Turnuvanın son 16 turu 3 Mart 2020'de, çeyrek finali 24 Mart 2020'de, Dörtlü Final'i ise 1-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Türk takımlarının ilk hafta programı şöyle:
15 Ekim Salı
A Grubu:
UNET Holon (İsrail) - Türk Telekom
C Grubu:
Gaziantep Basketbol - Peristeri (Yunanistan)
D Grubu:
PAOK (Yunanistan) - Beşiktaş Sompo Japan
16 Ekim Çarşamba
B Grubu:
Teksüt Bandirma - Hapoel Kudüs (İsrail)
basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:49 Kaynak: AA
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