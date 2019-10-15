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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

38 dakika önce

Salon: Şahinbey KarataşHakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Andrei Sharapa (Belarus), Thomas Bissuel (Fransa)Gaziantep Basketbol: Vasiliuskas 10, Can Uğur Öğüt 8, Crawford 16, Orhan Hacıyeva 2, Hagins 11, İsmail Cem Ulusoy 1, Jelovac 11, Erol Can Çinko 3, Sanders 2, Metehan AkyelPeristeri: Blake...

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Şahinbey Karataş

Hakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Andrei Sharapa (Belarus), Thomas Bissuel (Fransa)

Gaziantep Basketbol: Vasiliuskas 10, Can Uğur Öğüt 8, Crawford 16, Orhan Hacıyeva 2, Hagins 11, İsmail Cem Ulusoy 1, Jelovac 11, Erol Can Çinko 3, Sanders 2, Metehan Akyel

Peristeri: Blake 6, Skordilis 2, Vasilopoulos 3, Hatcher 9, Gray 15, Smith 13, Xanthopoulos, Saloustros 11, Gontikas 4, Morrison 7,

1. Periyot: 25-12

Devre: 42-36

3. Periyot: 52-56

5 faulle çıkan: Dk. 39,41 Vasiliuskas (Gaziantep Basketbol)

Gaziantep Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 70-64 yenildi.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı. Maçın ilk 3 dakikası geride kalırken rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen Gaziantep Basketbol, skoru 10-0'a getirdi. Periyodun devam eden dakikalarında da baskılı oyununu sürdüren Gaziantep temsilcisi, ilk çeyreği 25-12 önde geçti.

İkinci çeyrekte toparlanmaya çalışan Yunanistan ekibi, farkı azaltsa da Gaziantep Basketbol maçın 15. dakikası geride kalırken 35-23 üstünlüğünü sürdürdü. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 42-36 önde girdi.

3. çeyreğe etkili başlayan Peristeri, karşılaşmanın 22. dakikası geride kalırken maçta ilk kez öne geçmeyi başardı: 44-42. Çekişmeli geçen 3. periyodu Yunanistan temsilcisi 56-52 önde tamamladı.

Maçın son periyodun hemen başında Peristeri, dış atışlarla etkili olurken karşılaşmanın son 7 dakikasına girilirken farkı 9'a çıkararak skoru 63-54'e taşıdı. Daha sonra Can Uğur Öğüt'ün asistleri ve Crawford'un sayılarıyla kendine gelen Gaziantep Basketbol, son 4 dakikaya girilirken farkı 2 sayıya kadar eritti: 63-61. Daha sonra rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen konuk ekip, müsabakayı 70-64 kazandı.

Gaziantep Basketbol adına 16 sayı üreterek maçın en skorer ismi olan Crawford, takımının mağlubiyetine engel olamadı.

Can Uğur Öğüt, Gaziantep, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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