Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
6 saat önce
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda İtalya temsilcisi Happy Casa'ya 84-72 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:30 Kaynak: AA
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda İtalya temsilcisi Happy Casa'ya 84-72 mağlup oldu.
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, 3. mağlubiyetini yaşadı. Happy Casa ise 2. galibiyetini aldı.
Brindisi kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-13 önde tamamlayan Happy Casa, soyunma odasına 41-35 üstün girdi.
Ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 11 sayılık avantajla (61-50) geçtiği müsabakadan 84-72 galip ayrıldı.
Ryan Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maçı paylaştı! Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi! Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum!