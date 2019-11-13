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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA'yı deplasmanda 81-73 mağlup etti.

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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA'yı deplasmanda 81-73 mağlup etti.

Almanya'nın Vechta kentindeki RASTA Dome Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Teksüt Bandırma, ilk çeyreğini 18-13 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 39-37 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda aradaki skor farkını açan Teksüt Bandırma, üçüncü periyotu 60-51 galip durumda geçip, müsabakayı 81-73 kazandı.

Teksüt Bandırma adına 20 sayı üreten Tyler Kalinoski, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla Teksüt Bandırma, B Grubu'nda ikinci galibiyetine ulaşırken, RASTA ise ikinci mağlubiyetini aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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