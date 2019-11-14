Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda İspanya'nın Iberostar takımına 69-67 yenildi.

San Cristobal de La Laguna kentindeki Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanan ve karşılıklık sayılarla başlayan müsabakanın ilk çeyreğini Gaziantep Basketbol 15-14 önde kapatırken, devre arasına ise 32-32 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda daha iyi hücum yapan konuk ekip Gaziantep Basketbol, maçın üçüncü periyotunu 54-47 önde geçmesine rağmen son çeyrekte rakibinin sayılarına engel olamadı ve karşılaşmayı 69-67 kaybetti.

Maçın en skorer oyuncusu, 20 sayıyla Iberostar'dan Marcelinho Huertas oldu.

Bu galibiyetle Iberostar, grubunda 5'te 5 yaparken, Gaziantep Basketbol ise dördüncü yenilgisini aldı.