Son Dakika Haberleri: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

7 saat önce

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda İspanya'nın Iberostar takımına 69-67 yenildi.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda İspanya'nın Iberostar takımına 69-67 yenildi.

San Cristobal de La Laguna kentindeki Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanan ve karşılıklık sayılarla başlayan müsabakanın ilk çeyreğini Gaziantep Basketbol 15-14 önde kapatırken, devre arasına ise 32-32 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda daha iyi hücum yapan konuk ekip Gaziantep Basketbol, maçın üçüncü periyotunu 54-47 önde geçmesine rağmen son çeyrekte rakibinin sayılarına engel olamadı ve karşılaşmayı 69-67 kaybetti.

Maçın en skorer oyuncusu, 20 sayıyla Iberostar'dan Marcelinho Huertas oldu.

Bu galibiyetle Iberostar, grubunda 5'te 5 yaparken, Gaziantep Basketbol ise dördüncü yenilgisini aldı.

Gaziantep, basketbol, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım
Reklam arasında yayın devam etti! İşte GS TV YouTube hesabındaki skandal hata Mustafa Cengiz: Bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım Arsenal ve Manchester United, Merih'i TT Stadı'nda izleyecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 07:49:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]