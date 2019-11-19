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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Polski Cukier'i 95-73 yendi.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Polski Cukier'i 95-73 yendi.

Torun kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 32-20 önde geçen Türk Telekom, soyunma odasına da 55-44 üstünlükle gitti.

Son periyoda 79-58 önde giren lacivert-beyazlılar, rakibini 95-73 mağlup etti ve beşinci galibiyetini aldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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