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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
6 saat önce
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Polski Cukier'i 95-73 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Polski Cukier'i 95-73 yendi.
Torun kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 32-20 önde geçen Türk Telekom, soyunma odasına da 55-44 üstünlükle gitti.
Son periyoda 79-58 önde giren lacivert-beyazlılar, rakibini 95-73 mağlup etti ve beşinci galibiyetini aldı.
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