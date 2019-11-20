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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: Kara Ali AcarHakemler: Luis Castillo (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Valentin Oliot (Fransa) Teksüt Bandırma: Hummer 20, Kalinoski 16, Prewitt 22, Smith 10, Terry 8, Furkan Haltalı 4, Şehmus Hazer 2, Rıdvan Öncel, Alperen Şengün 4, Erkan YılmazAnwil: Dowe 10, Ledo 17, Simon 11,...

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Valentin Oliot (Fransa)


Teksüt Bandırma: Hummer 20, Kalinoski 16, Prewitt 22, Smith 10, Terry 8, Furkan Haltalı 4, Şehmus Hazer 2, Rıdvan Öncel, Alperen Şengün 4, Erkan Yılmaz

Anwil: Dowe 10, Ledo 17, Simon 11, Wroten 25, Sulima 2, Jones 15, Freimanis 5, Szewczyk 2, Wadowski, Karolak

1. Periyot: 18-22

Devre: 42-41

3. Periyot: 70-60


Beş faulle çıkan: 35.42 Ledo (Anwil)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. hafta maçında Teksüt Bandırma, Polonya temsilcisi Anwil'e 87-86 mağlup oldu.


Mücadeleye iyi başlayan konuk ekip ilk periyodu 22-18 önde geçti. İkinci çeyreğin ortalarından itibaren baskısını arttıran Teksüt Bandırma, soyunma odasına 42-41 önde gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Teksüt Bandırma, Prewitt ve Kalinoski ile sayılar üretti. 25. dakikayı 54-49 önde geçen Bandırma ekibi, kalan bölümde kontrolü elinde tuttu ve farkı açarak final periyoduna 70-60 önde girdi.


Final çeyreğine iyi başlayan Polonya temsilcisi Wroten'le etkili olduğu Teksüt Bandırma karşısında mücadeleyi 87-86 kazanmasını bildi.

Bandırma, İspanya, Fransa, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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