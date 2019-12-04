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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 7. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, deplasmanda Fransa temsilcisi EB Pau-Lacq-Orthez'i 20 sayı farkla 96-76 mağlup etti.

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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 7. hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, deplasmanda Fransa temsilcisi EB Pau-Lacq-Orthez'i 20 sayı farkla 96-76 mağlup etti.

Fransa'nın Pau kentindeki Palais des Sports de Pau'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Teksüt Bandırma, ilk çeyreğini 31-23 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 53-39 üstünlükle girdi.

Etkili oyununu 2. yarıda da devam ettiren Teksüt Bandırma, üçüncü periyotu 68-58 galip durumda geçip, müsabakayı 96-76 kazandı.

Bu sonuçla Teksüt Bandırma, B Grubu'nda üçüncü galibiyetine ulaşırken, EB Pau-Lacq-Orthez ise beşinci mağlubiyetini aldı.

basketbol, Bandırma, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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