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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 7. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Karadağ'ın Mornar takımına 84-77 yenildi.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 7. hafta maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Karadağ'ın Mornar takımına 84-77 yenildi.

Bar kentindeki Topolica Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 19-15, devreyi 43-34 önde kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Mornar, üçüncü çeyreğini 63-54 önde geçtiği karşılaşmadan 84-77 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol gruptaki 5. mağlubiyetini yaşarken, Mornar ilk kez galip geldi.

Gaziantep, basketbol, Karadağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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