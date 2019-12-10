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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
6 saat önce
Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Hapoel Bank Yahav'a 83-72 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:24 Kaynak: AA
Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Hapoel Bank Yahav'a 83-72 mağlup oldu.
Kudüs'teki Pais Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-37 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği de 60-56 galip bitiren İsrail ekibi mücadeleyi 83-72 kazandı.
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