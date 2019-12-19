Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 9'uncu maçında, deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya 80-73 yenildi.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 9'uncu maçında, deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'ya 80-73 yenildi.

Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk periyodu 22-21 üstün tamamlarken, Beşiktaş Sompo Sigorta devreyi 44-37 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta etkili bir performans gösteren ve 4'üncü periyoda 56-53'lük skorla önde giren Casademont Zaragoza, sahadan 80-73 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu sonucun ardından grubundaki 6'ncı yenilgisini elde etti.

basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

F.Bahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil Maçın ardından El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi

Son Dakika Haberleri
02:23 Dinamo Sassari 92-89 Türk Telekom - Son Dakika Spor
02:18 Casademont Zaragoza 80-73 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika Spor
01:38 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Vazgeçemezsiniz" - Son Dakika Spor
01:38 Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Çağlar Söyüncü sevindi... - Son Dakika Spor
01:20 İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika Spor
00:10 El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 08:03:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]