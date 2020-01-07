Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Sasa Maricic (Sırbistan), Michal Proc (Polonya)

Beşiktaş Sompo Sigorta: İsmet Akpınar 14, Gotcher 20, McKissic 11, Burak Yıldızlı 11, Samet Geyik 8, Sabahattin Can Gondur, Ömer Utku Al 3, Djurisic 6, Oğuz Savaş 7

Telekom Baskets Bonn: Frazier 10, DiLeo 18, Subotic 8, Bartolo 6, Breunig 16, Simons 2, Brown 8, Lischka 2, Saibou 6, Jones, de Oliveira, Binapfl

1. Periyot: 16-15

Devre: 38-40

3. Periyot: 61-59

5 faulle çıkan: 39.26 McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta)

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. maçında Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 80-76 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını 8-7 konuk takım üstün geçti. Beşiktaş Sompo Sigorta Burak Yıldızlı ile skor üretirken Alman ekibi farklı oyunculardan skor katkısı aldı. Son 3 dakikada sadece 2 sayı bulabilen siyah-beyazlılar, son 2 dakika 14 saniye boyunca rakibine potayı göstermeyince ilk çeyreği 16-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iyi savunma yapan Beşiktaş, Gotcher, Ömer Utku Al ve McKissic ile skor üretti. Mücadelenin 15. dakikasını 27-21 önde geçen ev sahibi takım, DiLeo, Brown ve Subotic'in basketlerine engel olamayınca 17. dakikada 32-30 geri düştü. DiLeo'nun dışarıdan bulduğu isabetli atışlara Djurisic ve Gotcher'ın basketleriyle karşılık veren Beşiktaş Sompo Sigorta, son saniyede hızlı hücumdan yediği basketle devre arasına 40-38 geride girdi.

Üçüncü periyodun başında Simons ve Brown ile skor bulan Telekom Baskets Bonn, 23. dakikada 5 sayılık fark (42-47) yakaladı. Gotcher ve İsmet Akpınar ile basketler bulan Beşiktaş, 24. dakikada 47-47 beraberliği sağladı. Uzun süre rakibini geriden takip eden ve birkaç kez beraberliği sağlayan siyah-beyazlılar, Oğuz Savaş ve Burak Yıldızlı'nın son dakikada serbest atışlardan bulduğu sayılarla çeyreği 61-59 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle devam eden son çeyreğin ortalarında oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım, İsmet Akpınar, McKissic, Gotcher ve Samet Geyin'in elinden 10-0'lık seri buldu ve 37. dakikada maçtaki en yüksek farkı elde etti: 78-70. Beşiktaş, farkı kaptan rakibi karşısında kalan bölümü sıkıntılı geçirse de sahadan 80-76 galip ayrıldı.

Mücadelede 20 sayı üreten Beşiktaşlı Gotcher, maçın en skoreri olarak galibiyette başrolü oynadı. Siyah-beyazlılarda İsmet Akpınar 14, McKissic ve Burak Yıldızlı 11'er sayı üreterek çift haneli skora çıktı.

Konuk ekipte ise DiLeo'nun 18, Breunig'in 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, organizasyondaki 10. maçında 4. galibiyetini aldı. Telekom Baskets Bonn ise 4. kez mağlup oldu.

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında 14 Ocak Salı günü yine İstanbul'da İtalya temsilcisi Happy Casa'yı konuk edecek.