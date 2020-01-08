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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 10'uncu maçında İspanyol temsilcisi San Pablo Burgos'a 92-84 yenildi.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 10'uncu maçında İspanyol temsilcisi San Pablo Burgos'a 92-84 yenildi.

Burgos kentindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu ev sahibi ekibin 26-20'lik üstünlüğüyle geçildi, ancak Teksüt Bandırma devreyi 49-44 önde tamamladı.

3'üncü çeyrek sonunda 8 sayı farkla (73-65) öne geçen San Pablo Burgos, karşılaşmayı da 92-84 kazandı.

Bu sonuçla Teksüt Bandırma gruptaki 6'ncı mağlubiyetini, San Pablo Burgos ise 6'ncı galibiyetini elde etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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