Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: Brose ArenaHakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Apostolos Kalpakas (İsveç), Marek Kukelcik (Slovakya)Brose Bamberg: Olinde 7, Lee 13, Sengfelder 4, Marei 9, Kameron Taylor 15, Harris 4, McLean 10, Bryce Taylor 6, Atkins 10, Obasohan 8Gaziantep Basketbol: Crawford 14, Rich 18, Orhan...

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Brose Arena

Hakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Apostolos Kalpakas (İsveç), Marek Kukelcik (Slovakya)

Brose Bamberg: Olinde 7, Lee 13, Sengfelder 4, Marei 9, Kameron Taylor 15, Harris 4, McLean 10, Bryce Taylor 6, Atkins 10, Obasohan 8

Gaziantep Basketbol: Crawford 14, Rich 18, Orhan Haciyeva, İsmail Cem Ulusoy 6, Buva 12, Jelovac 13, Metehan Akyel 11, Can Uğur Öğüt, Vasiliauskas 7

1. Periyot: 15-21

Devre: 42-40

3. Periyot: 73-64

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 86-81 mağlup oldu.

Gaziantep Basketbol, grubundaki 8. yenilgisini aldı.

Brose Bamberg, basketbol, Slovakya, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yerli otomobil, Fransa'da sahte ilanla 'satışa çıktı'
Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenerek Süper Kupa'da finale yükseldi Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti

Son Dakika Haberleri
02:11 Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette: "En iyi kulüpler arasında" - Son Dakika Spor
02:01 Crystal Palace, Cenk Tosun transferini bitiriyor - Son Dakika Spor
01:06 Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi - Son Dakika Spor
01:01 Monaco 73-85 Galatasaray Doğa Sigorta - Son Dakika Spor
00:56 Futbol camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor
00:04 Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenerek Süper Kupa'da finale yükseldi - Son Dakika Spor
23:11 Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 06:56:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]