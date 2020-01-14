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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
6 saat önce
Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 11'inci hafta maçında Yunan temsilcisi AEK'yı deplasmanda 96-84 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 11'inci hafta maçında Yunan temsilcisi AEK'yı deplasmanda 96-84 yendi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-20 önde geçen Balıkesir ekibi, soyunma odasına 47-42 üstün gitti.
Son periyoda 74-59 üstünlükle giren Teksüt Bandırma, karşılaşmayı da 96-84 kazandı.
Bu sonuçla gruptaki 5'inci galibiyetini elde eden Teksüt Bandırma, 21 Ocak Salı günü sahasında Almanya'nın Rasta Vechta ekibini ağırlayacak.
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