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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında deplasmanda Macaristan temsilcisi Falco'yu 83-79 yendi.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında deplasmanda Macaristan temsilcisi Falco'yu 83-79 yendi.

Szombathely kentindeki Savaria Arena'daki oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip 7-0'lık seriyle başladı. Periyot içinde 12 sarı geri düşen siyah-beyazlılar, son 2 dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi ve ilk çeyreği 27-23 geride kapattı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Beşiktaş, 12. dakikada 27-27 beraberliği sağladı. Kalan bölümde üstünlük birkaç defa el değiştirirken Beşiktaş Sompo Sigorta, devre arasına 41-39 önde girdi.

Çekişmeli geçen üçüncü periyodu 63-61 geride kapatan siyah-beyazlı takım, son çeyreğin ikinci yarısında skor üstünlüğünü ele alarak müsabakadan 83-79 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Sigorta, gruptaki 6. galibiyetini alırken, Falco 7. kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda kenardan gelen Samet Geyik, 18 sayıyla maçın en skoreri oldu. Karşılaşmaya ilk 5 başlayan İsmet Akpınar 17, Shaquielle McKissic 12, Toddrick Gotcher 11, Oğuz Savaş 7, Nemanja Djurisic ise 4 sayıyla takıma katkı verdi. Beşiktaş'ta Burak Yıldızlı 8 ve Ömer Utku Al da 6 sayı üretti.

Ev sahibi takımda ise Juvonte Reddic'in 16, Szilard Benke ve Ron Curry'nin 15'er sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Beşiktaş Sompo Sigorta, gruptaki 13. maçında 28 Ocak Salı günü İstanbul'da Litvanya'nın Neptunas takımını konuk edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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