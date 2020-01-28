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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 13. hafta maçında Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek'i deplasmanda 89-84 yendi.

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Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 13. hafta maçında Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek'i deplasmanda 89-84 yendi.

Polonya'nın Wloclawek şehrindeki Mistrzow Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-20 önde geçen Balıkesir ekibi, soyunma odasına 43-42 geride gitti.

Teksüt Bandırma, üçüncü çeyreği de 64-60 geride kapatmasına rağmen son periyottaki etkili oyunuyla mücadeleden 89-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 7. galibiyetini alan Teksüt Bandırma, gruptaki son maçında 5 Şubat'ta Fransa'nın Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez ekibini ağırlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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