Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Saverio Lanzarani (İtalya), Marek Kukelcik (Slovakya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)Türk Telekom: Johnson 9, Muhammed Baygül 18, Fall 16, Wiltjer 14, Campbell 15, Polat Kaya 2, Metin Türen 5, Şafak Edge 3, Harris 6, Egemen Güven 6, Enes Taşkıran 3, Efe Beşok 3Polski...

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Saverio Lanzarani (İtalya), Marek Kukelcik (Slovakya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Türk Telekom: Johnson 9, Muhammed Baygül 18, Fall 16, Wiltjer 14, Campbell 15, Polat Kaya 2, Metin Türen 5, Şafak Edge 3, Harris 6, Egemen Güven 6, Enes Taşkıran 3, Efe Beşok 3

Polski Cukier Torun: Hornsby 6, Cel 8, Wright 19, Aminu 11, Gruszecki 8, Diduszko 2, Weaver 7, Perka 7, Schenk 8, Kulig 11

1. Periyot: 30-14

Devre: 57-31

3. Periyot: 76-55

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında sahasında Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun'u 100-87 yendi.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen lider Türk Telekom, bu sonuçla 10. galibiyetini aldı. Grubun son sırasında yer alan Polski Cukier Torun ise 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya Johnson ve Fall ile etkili başlayan Türk Telekom, Wiltjer'in basketi ile ilk 3 dakikayı 9-2 önde geçti. Polski Cukier Torun'a ilk 5 dakikada sadece 3 sayı şansı tanıyan Türk Telekom, 5. dakika sonunda farkı 12'ye çıkardı: 15-3. Potasını iyi savunan ve rakibini dış atışlara zorlayan Türk Telekom, hızlı hücumlarda Muhammed Baygül ile etkili oldu ve periyodu 30-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda iki takım da maça başladıkları 5'lerden tamamen farklı kadrolar ile çıktı. Savunmada etkili olan ve hızlı hücumlarla skor üretmeyi sürdüren Türk Telekom, periyodun ilk 5 dakikalık bölümünü 42-20 önde geçerken, soyunma odasına da 57-31 üstün gitti.

Üçüncü periyoda da etkili başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikalık bölümü 69-46 önde geçti. Wiltjer'in 3 sayılık basketi sonrası skoru 72-48'e getiren Türk Telekom, periyodun son 3 dakikasına girilirken rakibine mola aldırdı. Türk Telekom, periyodu 76-55 üstün bitirdi.

Dördüncü periyoda Türk Telekom, konsantrasyon sorunu ile başladı. Polonya temsilcisi, Gruszecki ve Kulig'in hücumda etkili oyunuyla son 5 dakikaya girilirken farkı 14 sayıya (86-72) düşürdü. Maç kadrosundaki 12 oyuncusu da sayı üreten ve son bölümde farkı koruyan Türk Telekom, karşılaşmayı 100-87 kazandı.

Muhammed Baygül, Türk Telekom, Litvanya, Slovakya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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