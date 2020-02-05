Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: Kara Ali AcarHakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Sergei Beliakov (Rusya), Goran Sljivic (Avusturya)Teksüt Bandırma: Smith 9, Prewitt 9, Furkan Haltalı, Rıdvan Öncel, Sadık Emir Kabaca, Erkan Yılmaz 7, Atakan Erdek 4, Şehmus Hazer 6, Kalinoski 12, Alperen Şengün 11, Terry 13, Hummer 10EB...

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Sergei Beliakov (Rusya), Goran Sljivic (Avusturya)

Teksüt Bandırma: Smith 9, Prewitt 9, Furkan Haltalı, Rıdvan Öncel, Sadık Emir Kabaca, Erkan Yılmaz 7, Atakan Erdek 4, Şehmus Hazer 6, Kalinoski 12, Alperen Şengün 11, Terry 13, Hummer 10

EB Pau Lacq Orthez: Choupaz 7, Cavaliere 2, Ibekwe 5, Ayayi, Comelie 6, Mbodj 13, Moore 9, Diawara 6, Dentmon 13, Braguet 5

1. Periyot: 28-11

Devre: 47-26

3. Periyot: 61-45

5 Faulle Çıkan: 34.09 Furkan Haltalı (Teksüt Bandırma)

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 14. ve son hafta karşılaşmasında Teksüt Bandırma, Fransa temsilcisi EB Pau-Lacq-Orthez'i sahasında 81-66 mağlup etti.

Grubu 8 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada tamamlayan Teksüt Bandırma, son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Teksüt Bandırma, Prewitt ve Hummer ile bulduğu sayılarla 3. dakikayı 9-4 üstün geçti. Fransız rakibinin uzunlarına karşı pota altını iyi savunan Bandırma ekibi, Hummer'ın katkısıyla 5. dakikada 16-7'lik skorla üstünlüğünü korudu. Mbodj ile pota altından sayılar kaydeden EB Pau-Lacq-Orthez karşısında hızlı hücumlarda başarılı olan Teksüt Bandırma, Prewit, Terry ve Alperen Şengün'ün basketleriyle 12-0'lık seri yakalayıp, ilk periyodu 28-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda 4 genç oyuncusuyla başlayan ev sahibi ekip, Erkan Yılmaz ve Şehmuz Hazer ile sayılar üretti. Yeşil-beyazlılar, Terry ile dış atışlardan bulduğu basketlerle 16. dakikada farkı 22 sayıya (40-18) çıkardı. Başarılı savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen Teksüt Bandırma, devreyi 47-26 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasında her iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, 25. dakika 51-33 Teksüt Bandırma'nın üstünlüğüyle geçildi. EB Pau-Lacq-Orthez'in Moore ve Mbodj ile bulduğu basketler farkın erimesi için yeterli olmazken, ev sahibi ekip son periyoda 61-45 önde girdi.

Son çeyreğe Choupas ve Mbodj'un basketleriyle başlayan EB Pau-Lacq-Orthez, son 5 dakikaya girilirken farkı 10 sayıya düşürdü: 67-57. Ancak Alperen Şengün ve Kalinoski ile kazandığı sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen Bandırma ekibi, seyircisinin de desteğiyle maçtan 81-66 galip ayrıldı.

Avusturya, Bandırma, Hummer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Doğduktan bir gün sonra koronavirüs teşhis edildi
Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı Avusturya'da koronavirüs şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 05:32:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]