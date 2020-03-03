Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Teksüt Bandırma, deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk takımına 92-70 yenildi.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Teksüt Bandırma, deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk takımına 92-70 yenildi.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-19 üstün tamamlayan ev sahibi takım, devre arasına 56-40 önde gitti.

Teksüt Bandırma, ikinci yarıda farkın daha da açılmasına engel olamadı. ERA Nymburk, üçüncü periyodunu 79-52 üstün bitirdiği mücadeleden 22 sayı farkla 92-70 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyet alan tarafın tur atlayacağı serinin ikinci maçı, Teksüt Bandırma'nın ev sahipliğinde 10 Mart Salı günü oynanacak. Teksüt Bandırma, bu karşılaşmayı kazanması halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak. ERA Nymburk, ikinci müsabakada da galip gelmesi durumunda adını çeyrek finale yazdıracak.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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