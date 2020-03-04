Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Sasa Maricic (Sırbistan)Türk Telekom: Johnson 16, Fall 17, Enes Taşkıran, Wiltjer 9, Campbell 27, Muhammed Baygül 8, Kadji 9, Metin Türen, Şafak Edge 3, Polat Kaya, Efe BeşokBeşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 16,...

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Sasa Maricic (Sırbistan)

Türk Telekom: Johnson 16, Fall 17, Enes Taşkıran, Wiltjer 9, Campbell 27, Muhammed Baygül 8, Kadji 9, Metin Türen, Şafak Edge 3, Polat Kaya, Efe Beşok

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 16, İsmet Akpınar 12, Birkan Batuk 3, Oğuz Savaş 12, Djurisic 15, Burak Yıldızlı 14, Ömer Utku Al 6, Sabahattin Can Göndür, Can Turgut, Cağdaş Kayabaşı

1. periyot: 28-23

Devre: 45-42

3. periyot: 67-59

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 89-78 mağlup etti.

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom'a Beşiktaş Sompo Sigorta, 7-0'lık seriyle cevap verdi. Karşılıklı basketlerin ardından dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan ev sahibi ekip, periyodu 28-23 önde tamamladı.

Potasını iyi savunan Türk Telekom, Campbell ve Johnson ile 2. periyotta da hücumda etkinliğini sürdürdü. Beşiktaş Sompo Sigorta, Oğuz Savaş, Burak Yıldızlı ve Djurisic'in basketleriyle oyunda kaldı. Muhammed Baygül ile yarım dairenin dışından basket bulan Türk Telekom, Gotcher ile skoru değiştiren siyah-beyazlı ekip karşısında soyunma odasına 45-42 önde girdi.

Türk Telekom, 3. periyoda boyalı alanlarda Fall'ın iyi oyunuyla başladı. Beşiktaş Sompo Sigorta, İsmet Akpınar ve Gotcher ile ev sahibi ekip ise Johnson ve Campbell ile skor üretti. Türk Telekom, skoru 59-49 yaparak Beşiktaş Sompo Sigorta'ya mola aldırdığı periyodu, 67-59 önde bitirdi.

Ev sahibi ekip, 4. periyotta da üstün oyununu sürdürdü ve maçı 89-78 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 11 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Muhammed Baygül, Türk Telekom, Ukrayna, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:00 Kaynak: AA
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