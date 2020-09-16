Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk Telekom'un çeyrek finaldeki rakibi Fransa temsilcisi JDA Dijon oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yaklaşık 6 aylık aranın ardından yeniden başladı.
Son 16 turunda Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod'u 75-67 mağlup eden JDA Dijon, çeyrek finalde Türk Telekom'un rakibi oldu.
Belçika ekibi Oostende'yi 62-54 yenen İspanya takımı Tenerife ise Casademont Zaragoza ile eşleşti.
Kovid-19 salgını sebebiyle mart ayında ertelenen turnuvanın, tek maç eleme sistemindeki 8'li finalle tamamlanmasına karar verilmişti.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı 8'li finalin çeyrek final eşleşmeleri ve tarihleri şöyle:
30 Eylül Çarşamba:
Türk Telekom - JDA Dijon (Fransa)
Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail) - Hereda San Pablo Burgos (İspanya)
1 Ekim Perşembe:
ERA Nymburk (Çekya) - AEK (Yunanistan)
Casademont Zaragoza (İspanya) - Tenerife (İspanya)
30 Eylül ve 1 Ekim'deki maçların galipleri, 2 Ekim Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 4 Ekim Pazar günü oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 23:49 - Kaynak: AA
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