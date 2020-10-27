Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

27.10.2020 22:41
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: AnkaraHakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Oskars Lucis (Letonya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)Türk Telekom: Baldwin 9, Can Korkmaz 3, Dekker 9, Wiltjer 33, Eric 14, Erdi Gülaslan 14, Göktuğ Baş, Ercan Bayrak, Ennis 16Hapoel Bank Yahav: Kramer 18, Phillip 12, Thomas 21, Hill 15,...

Salon: Ankara

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Oskars Lucis (Letonya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Türk Telekom: Baldwin 9, Can Korkmaz 3, Dekker 9, Wiltjer 33, Eric 14, Erdi Gülaslan 14, Göktuğ Baş, Ercan Bayrak, Ennis 16

Hapoel Bank Yahav: Kramer 18, Phillip 12, Thomas 21, Hill 15, Zalmanson 2, Ariel 5, Braimoh 18, Blatt 3, Sirvydis, Sabban

1. Periyot: 25-23

Devre: 46-49

3. Periyot: 78-69

5 faulle oyundan çıkanlar: 34.47 Braimoh, 39.43 Hill, 39.59 Ariel (Hapoel Bank Yahav)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Türk Telekom, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı 98-94 yendi.

Oldukça tempolu başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Türk Telekom 13-9 önde geçti. Dış şutlardan skor bulan rakibi karşısında boyalı alanda etkili olan Türk Telekom, ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üreten İsrail ekibi, 12. dakikada üstünlük kurdu: 28-30. Devre sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Hapoel Bank Yahav, soyunma odasına 49-46 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Türk Telekom, yakaladığı 11-2'lik seriyle 24. dakikayı 56-51 üstün geçti. Çeyreğin sonunda farkı çift hanelere (78-67) çıkaran mavi-beyazlılar, final periyoduna da 78-69'luk avantajla girdi.

Son çeyrekte 16-2'lik seri yakalayan İsrail ekibi, 34. dakikayı 85-80 önde geçti. Wiltjer'in skorer oyunuyla rakibini yakalayan Türk Telekom, son 3 dakikaya 88-87'lik üstünlükle girdi. İsrail ekibi Kramer'in 3 sayılık basketiyle bitime 2.7 saniye kala farkı 2 sayıya indirse de (96-94) serbest atışlarda hata yapmayan Türk Telekom, sahadan 98-94 galip ayrıldı.

Türk Telekom, Bulgaristan, Letonya, Hill, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor

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