Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

03.11.2020 22:23
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun ikinci hafta maçında TOFAŞ, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos'u 84-74 mağlup etti.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun ikinci hafta maçında TOFAŞ, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Keravnos'u 84-74 mağlup etti.

Lefkoşa kentindeki Eleftheria Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Keravnos, ilk çeyreğini 22-17 önde götürdüğü mücadelenin devre arasına da 39-35 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve etkili hücum organizasyonları üreten TOFAŞ, üçüncü periyotunu 64-53 önde kapattığı karşılaşmayı 84-74'lük skorla kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 24 sayı üreten TOFAŞ'lı DeVaughn Akoon-Purcell oldu.

Birinci hafta maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen TOFAŞ, gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrılırken, Keravnos ise ikinci hafta sonunda galibiyetle tanışamadı.

Kıbrıs Rum Kesimi, Şampiyonlar Ligi, basketbol, Lefkoşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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