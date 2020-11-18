Salon: TOFAŞ

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Sergii Zashckuk (Ukrayna), Zdravko Rutesic (Karadağ)

TOFAŞ: Purcell 19, Berkan Durmaz 17, Berk Uğurlu 2, Simmons 12, Mert Konuk, Omot 6, Christon 2, Alihan Demir, Kilpatrick 23, Muhsin Yaşar

JDA Dijon: Johnson 12, Simons 7, Holston 17, Loum 6, Chassang 14, Vanwijn 13, Alingue 4, Galliou, Julien 14

1. Periyot: 19-19

Devre: 28-28

3. Periyot: 48-47

Normal süre: 68-68

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında TOFAŞ, normal süresi 68-68 biten maçta Fransa'nın JDA Dijon takımına uzatma bölümü sonrası 87-81 yenildi.

Bu sonuçla TOFAŞ, gruptaki ikinci yenilgisi aldı. JDA Dijon ise namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya Berk Uğurlu ve Purcell'in sayılarıyla hızlı başlayan TOFAŞ, 4. dakikayı 6-2 önde geçti. Bursa temsilcisinin bu başlangıcına sert savunma ve agresif hücumla karşılık veren JDA Dijon, 8-0'lık seri yakalayarak 6. dakikada skoru lehine çevirdi: 6-10. Kalan dakikalar iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, çeyrek 19-19 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci çeyrek sayı açısından kısır geçti. İki takım da sert savunma yapınca 10 dakika boyunca sadece karşılıklı 9'ar sayı üretilebildi ve soyunma odasına da 28-28 eşitlikte gidildi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan taraf TOFAŞ oldu. Purcell ve Simmons ikilisini iyi kullanan Bursa ekibi, 22. dakikada 33-28 üstünlük kurdu. İlk yarıda olduğu gibi bu periyot genelinde de takımlar kontrollü oyunu sürdürdü ve final periyoduna sadece 1 sayı TOFAŞ'ın üstünlüğüyle girdi: 48-47.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Killpatrick ve Purcell ile set hücumlarını iyi kullanan TOFAŞ, 37. dakikayı 60-56 önde geçti. JDA Dijon, Bursa temsilcisine agresif hücumlarla karşılık verince son 27 saniyeye 65-65 eşitlikle gidildi. Berkan Durmaz 8 saniye kala üç sayılık denemesini başarıyla sonuçlandırınca skor 68-65'e geldi. Konuk ekip molanın ardından 8 saniyeyi iyi değerlendirdi ve Holston'un üç sayılık isabetiyle karşılık verdi: 68-68. Maç bu skorla uzatmaya gitti.

Uzatmaya iyi başlayan taraf JDA Dijon oldu. Konuk ekip, Holston'un asist ve sayılarıyla 43. dakikada 6 sayılık (77-71) fark yakaladı. Bu dakikadan itibaren ev sahibi ekibin her sayıyla sonuçlanan hücumuna karşılık veren JDA Dijon, salondan 87-81 galip ayrıldı.