Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

İkinci çeyreğe iyi başlayan taraf, Hereda San Pablo Burgos oldu. Farkı kapatan ve öne geçen konuk ekip, soyunma odasına 40-36 üstün gitti.

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan ve bulduğu serilerle rakibine üstünlük kuran Darüşşafaka Tekfen, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.

Bu sonuçla yeşil-siyahlı ekip, gruptaki üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Hereda San Pablo Burgos ise üçüncü galibiyetini aldı.

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