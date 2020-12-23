Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

23.12.2020 21:57
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martin Horozov (Bulgaristan), Radomir Vojinovic (Karadağ)Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Onuralp Bitim, Kennedy 8, M'Baye 19, Morgan 16, Henry 8, Mahir Ağva 1, Yunus Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 3Brose Bamberg: Hundt...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martin Horozov (Bulgaristan), Radomir Vojinovic (Karadağ)

Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Onuralp Bitim, Kennedy 8, M'Baye 19, Morgan 16, Henry 8, Mahir Ağva 1, Yunus Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 3

Brose Bamberg: Hundt 7, Kravish 14, Lockhart 9, Sengfelder 13, Vitali 13, Fieler 11, Bacoul, Hall 7, Ogbe 2

1. Periyot: 22-15

Devre: 38-33

3. Periyot: 55-59

5 faulle çıkan: 39.20 Lockhart (Brose Bamberg)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 76-70 mağlup oldu.

Organizasyonda bir maçı eksik Pınar Karşıyaka, üçüncü karşılaşmasında ikinci yenilgisini yaşarken, çıktığı 4 müsabakada yenilmeyen Brose Bamberg liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya M'Baye ve Morgan'ın sayılarıyla 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 8 sayılık farka (12-4) ulaştığı periyodun sonuna kadar üstünlüğünü korudu. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 22-15 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında daha etkili olan konuk ekip, 13. dakikada Hall'un serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 2'ye indirdi: 26-24. Son 3 dakikaya 30-29 üstün giren Pınar Karşıyaka, M'Baye, Kennedy ve Taylor'un basketleriyle devreyi 38-33 önde tamamladı.

Pınar Karşıyaka, üçüncü periyotta aradaki farkı 7 sayıya (42-35) çıkarmasına rağmen Kravish ve Fieler'le etkili olan konuk ekip, 25. dakikada 45-43 üstünlük kurdu. Kalan bölümde farkı 6 sayıya (56-50) yükselten Brose Bamberg, periyodu 59-55 önde bitirdi.

İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı son periyotta son 6 dakikaya 8 sayı farkla 63-55 üstün giren rakibi karşısında Pınar Karşıyaka, 37. dakika içinde aradaki farkı 2 sayıya indirdi: 63-65. Vitali ve Hundt'la 8-0'lık seri yakalayan Brose Bamberg, son dakikasına 73-63 önde girdiği müsabakadan 76-70 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, Bulgaristan, Karşıyaka, Karadağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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