Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

23.12.2020 22:15
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın Limoges ekibini 75-70 yendi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın Limoges ekibini 75-70 yendi.

Beaublanc Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15'lik skorla üstün tamamlayan takım Türk Telekom oldu.

İkinci periyotta skor üstünlüğünü ele geçiren Limoges, devre arasına 35-31 önde gitti.

Etkili bir oyun ortaya koyduğu üçüncü çeyreği 54-49 üstün bitiren Türk Telekom, karşılaşmadan da 75-70 galip ayrıldı.

Türk Telekom'da Nick Johnson, 18 sayı, 13 asist, 8 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynadı. Limoges'da Phil Scrubb'un 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Türk Telekom 3. galibiyetini alırken Limoges ise 3. yenilgisini yaşadı.

Şampiyonlar Ligi, Türk Telekom, basketbol, Limoges, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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