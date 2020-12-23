Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın Limoges ekibini 75-70 yendi.
Beaublanc Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15'lik skorla üstün tamamlayan takım Türk Telekom oldu.
İkinci periyotta skor üstünlüğünü ele geçiren Limoges, devre arasına 35-31 önde gitti.
Etkili bir oyun ortaya koyduğu üçüncü çeyreği 54-49 üstün bitiren Türk Telekom, karşılaşmadan da 75-70 galip ayrıldı.
Türk Telekom'da Nick Johnson, 18 sayı, 13 asist, 8 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynadı. Limoges'da Phil Scrubb'un 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Bu sonuçla Türk Telekom 3. galibiyetini alırken Limoges ise 3. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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