Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Rakibiyle evinde oynadığı ilk maçı kazanan Galatasaray, bu skorun ardından grubunda 5. maçında 4. yenilgisini aldı. Bakken Bears ise 5. maçında 2. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 35 sayı üreten Bakken Bearslı Q.J. Peterson oldu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Danimarka 'nın Bakken Bears takımına 96-78 mağlup oldu.

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