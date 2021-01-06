Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

06.01.2021 21:45
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: TOFAŞHakemler: Sergii Zashckuk (Ukrayna), Alexey Davydov (Rusya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)TOFAŞ: Zubcic 17, Berkan Durmaz 10, Christon 15, Simmons 6, Phillip 11, Purcell 11, Batın Tuna, White, Alihan Demir, Bora Satır, Ege Demir 2, Muhsin Yaşar 6Keravnos: Stylanou 5, Rorie 8, Rozzell...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Sergii Zashckuk (Ukrayna), Alexey Davydov (Rusya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

TOFAŞ: Zubcic 17, Berkan Durmaz 10, Christon 15, Simmons 6, Phillip 11, Purcell 11, Batın Tuna, White, Alihan Demir, Bora Satır, Ege Demir 2, Muhsin Yaşar 6

Keravnos: Stylanou 5, Rorie 8, Rozzell 17, Hunt 8, Williamson 13, Michail 8, King 8

1. Periyot: 19-13

Devre: 36-32

3. Periyot: 63-49

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Keravnos takımını 78-67 yendi.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. TOFAŞ'ın Zubcic ve Berkan Durmaz ikilisiyle oyun kurmaya çalıştığı, Keravnos'un ise Rozzel ve Stylianou ile skor ürettiği periyotun 6. dakikası 11-11 eşitlikle geçildi. Son dakikalarda rakibine karşı baskıyı arttıran TOFAŞ, ilk periyotu 19-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe tempolu başlayan Bursa temsilcisi; Purcell, Muhsin Yaşar ve Berkan Durmaz'dan skor katkısı alınca farkı 13. dakikada çift hanelere (25-15) çıkardı. Fark açılınca gittiği moladan daha tertipli bir görüntüyle parkeye çıkan konuk ekip, özellikle Rozzell'in etkili oyunuyla farkı azaltmayı başarsa da soyunma odasına TOFAŞ'ın 36-32 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğe baskıyı arttırarak başlayan TOFAŞ, savunmadaki başarısını hücumda da Zubcic ile taçlandırınca 10-0'lık seri yakaladı ve farkı 23. dakikada 14'e kadar çıkardı: 46-32. Farkla beraber oyun kontrolünü de eline alan ev sahibi ekip, iyi oyunu sürdürerek final periyotuna 63-49 önde girdi.

Son çeyrekte oyuna iyice ağırlığını koyan ve rakibine karşı farkı korumayı başaran TOFAŞ, parkeden 78-67 galip ayrıldı.

Berkan Durmaz, Hırvatistan, Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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