Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
13.01.2021 02:19
FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalyan temsilcisi Fortitudo Bologna'yı 78-65 mağlup etti.
FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalyan temsilcisi Fortitudo Bologna'yı 78-65 mağlup etti.
Bologna kentindeki Arena Unipol'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka devreyi 45-33 önde bitirdi. Üçüncü periyodu da 57-46 üstün geçen yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan 78-65 galip ayrıldı.
Grupta 5. maçında 3. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka ikinci sıradaki yerini korudu. İtalyan temsilcisi ise 5. maçını da kaybetti.
Son Dakika Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 9809 yeni vaka tespit edildi Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi