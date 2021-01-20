Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, evinde İtalyan ekibi Dinamo Sassari'ye 92-81 mağlup oldu.

Galatasaray : Trice 11, Macon 23, Motum 6, Williams 10, Göksenin Köksal 9, Hunter 16, Jefferson 5, Ayberk Olmaz 1, Barış Ermiş , Yiğit Arslan

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