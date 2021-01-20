Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

20.01.2021 22:51
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: Sinan ErdemHakemler: Marius Cuilin (Romanya), Nicolas Maestre (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya)Galatasaray: Trice 11, Macon 23, Motum 6, Williams 10, Göksenin Köksal 9, Hunter 16, Jefferson 5, Ayberk Olmaz 1, Barış Ermiş, Yiğit ArslanDinamo Sassari: Spissu 23, Bilan 12, Burnell...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Marius Cuilin (Romanya), Nicolas Maestre (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya)

Galatasaray: Trice 11, Macon 23, Motum 6, Williams 10, Göksenin Köksal 9, Hunter 16, Jefferson 5, Ayberk Olmaz 1, Barış Ermiş, Yiğit Arslan

Dinamo Sassari: Spissu 23, Bilan 12, Burnell 5, Bendzius 20, Gentile 15, Kruslin 11, Katic 6, Gandini, Treier

1. Periyot: 17-23

Devre: 32-46

3. Periyot: 58-73

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, evinde İtalyan ekibi Dinamo Sassari'ye 92-81 mağlup oldu.

Galatasaray, Romanya, Letonya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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