Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
28.01.2021 00:15
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibine 77-67 yenildi.
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibine 77-67 yenildi.
Oostende kentindeki Versluys Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-21 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-40 üstün gitti.
Son çeyreğe 64-54 önde giren Belçika temsilcisi salondan 77-67 galip ayrıldı.
Bir galibiyeti bulunan Darüşşafaka Tekfen, grup aşamasında elendi.
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