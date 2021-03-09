Hapoel Unet-Credit Holon: 81-93 - Son Dakika

Hapoel Unet-Credit Holon: 81-93

09.03.2021 22:37
Hapoel Unet-Credit Holon: 81-93, System.String[]

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor SalonuHAKEMLER: Tomas Jasevicius (Litvanya), Oskars Lucis (Letonya), Radomir Vojinovic (Karadağ)TOFAŞ: Berkan Durmaz 14, Berk Uğurlu 15, Jeremy Simmons 9, Tarik Phillip 15, Tomislav Zubcic 12, D.J.

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Tomas Jasevicius (Litvanya), Oskars Lucis (Letonya), Radomir Vojinovic (Karadağ)

TOFAŞ: Berkan Durmaz 14, Berk Uğurlu 15, Jeremy Simmons 9, Tarik Phillip 15, Tomislav Zubcic 12, D.J. White 5, Alihan Demir 5, Muhsin Yaşar 6, Bora SatırHAPOEL UNET-CREDİT HOLON: Chris Johnson 22, C.J. Harris 21, Willy Worman 5, Guy Pnini, Maxime de Zeeuw, Tyrus McGee 25, Isaiah Miles 16, Frederic Bourdillon 4, Niv David Misgav1'İNCİ PERİYOT: 25-17DEVRE: 45-453'ÜNCÜ PERİYOT: 68-725 FAUL: 35.24 Maxime de Zeeuw (Hapoel Unet-Credit Holon)

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon'a 81-93 mağlup oldu.Mücadelenin ilk sayıları TOFAŞ'tan gelirken, 5'inci dakika temsilcimizin 12-6'lık üstünlüğü ile geçildi. C.J. Harris ile etkili olan İsrail ekibine karşı boyalı alan üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, hücumda da üretmeye devam edince ilk periyodu 25-17'lik skor avantajıyla tamamladı.İkinci periyoda Tyrus McGee'nin sayılarıyla başlayan İsrail temsilcisi, Miles'ın da skora katkısıyla 14. dakikada öne geçti: 29-30. Bu bölümde savunmada sorunlar yaşayan TOFAŞ'ın zaaflarını iyi değerlendiren İsrail ekibi, penetreler ile kolay sayılar bularak, bir ara 7 sayılık fark yakaladı: 31-38. Simmons'ın sayılarıyla çabuk toparlanan TOFAŞ, farkı eritti ve soyunma odasına 45-45'lik eşitlikle gidildi.Dönüşte de her iki ekibin skorer performansı devam etti. Miles'ın dış atış isabeti sonrası Johnson'ın da üç sayılık basketiyle bir anda ritim bulan İsrail ekibi, 22'nci dakikada farı 8'e çıkardı: 45-53. Bu kez TOFAŞ'ın geriden gelme çabalarına, Miles ve Harris'in sayılarıyla cevap veren İsrail ekibi, son periyoda da 68-72'lik skor avantajıyla girdi.Mücadelenin kader periyoduna iyi başlayamayan TOFAŞ, bir türlü dilediği savunma sertliğine de ulaşamadı. Kolay sayılar bulan İsrail ekibi, Harris'in sayılarıyla bu kez 34'üncü dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 70-81. Zubcic'in sayılarıyla direnen TOFAŞ, Harris'i durdurmakta zorluk çekince, parkeden de 81-93'lük skorla mağlup ayrıldı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maçını 16 Mart Salı günü deplasmanda Happy Casa Brindisi ile yapacak.


- Bursa

Berk Uğurlu, Litvanya, Karadağ, Letonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hapoel Unet-Credit Holon: 81-93 - Son Dakika Spor


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