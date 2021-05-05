Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında ev sahibi Rus ekibi Nizhny Novgorod'u 86-78 mağlup eden İspanyol Casademont Zaragoza, yarı finale yükseldi.

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