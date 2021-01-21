Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta üst tura yükselenler belli oldu

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tamamlanan 4 grupta adlarını play-off gruplarına yazdıranlar belli oldu.

A, B, C ve D Grubu maçlarının tamamlandığı organizasyonda E, F, G ve H Grubu'nda heyecan 26-27 Ocak'taki müsabakalarla sona erecek.

TOFAŞ'ın B Grubu'nda yoluna devam ettiği organizasyonda A Grubu'ndaki Galatasaray ise şampiyonaya veda etti. Son maçlarını gelecek hafta oynayacak ekiplerden Türk Telekom'un G Grubu'nda ilk 2 sırada yer almayı garantilediği organizasyonda F Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. H Grubu'ndaki Darüşşafaka Tekfen'in ise son maçlar öncesinde gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

Yükselenler

A Grubu'nda Iberostar Tenerife (İspanya) ile Dinamo Sassari (İtalya), B Grubu'nda TOFAŞ ile ERA Nymburk (Çekya), C Grubu'nda Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail) ile AEK (Yunanistan), D Grubu'nda Casademont Zaragoza (İspanya) ile Nizhny Novgorod (Rusya) play-off grup aşamasına yükseldi.

Play-off grup aşaması

Play-off'ta dörderli dört gruba ayrılacak takımlardan gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler 8'li Final'e yükselecek. Play-off aşamasında her grupta normal sezonda gruplarını lider bitiren 2 takım ile ikinci sıradaki 2 ekip kura ile belirlenecek. Normal sezonda aynı grupta yer alan ekipler birbirlerine rakip olamayacak.

Play-off aşaması 2-3 Mart'ta başlayacak.

Puan durumu

Müsabakaların tamamlandığı A, B, C ve D Grubu'nda puan durumları şöyle:

A Grubu