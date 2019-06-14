Son Dakika Haberleri: Basketbol final serisinde sıra 4. maçta
Son Dakika Güncel Haber

Basketbol final serisinde sıra 4. maçta

37 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe, yarın sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.

Basketbol final serisinde sıra 4. maçta, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe, yarın sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Seride geride kalan 3 müsabakada Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe ile Anadolu Efes, yarın saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Seride lacivert-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk karşılaşmasını 73-56 kaybeden Efes, daha sonra sahasında 101-93 ve deplasmanda da 74-57 kazanarak ev sahibi avantajını rakibinden geri aldı. Toplamda 4 galibiyete ulaşacak ekip, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.
BU SEZONKİ 11. MAÇ İki takım bu sezon 5 Basketbol Süper Ligi, 3 THY Euroleague ve 1'er kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar parkeden 6 kez galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:51 Kaynak: İHA
Anadolu Efes, Fenerbahçe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ergin Ataman, Fenerbahçe maçında bir ilki yaşadı Konoplyanka, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Ali Koç, 21 sene önce bitirilen jübile dönemini Alex ile yeniden başlatacak Kulisleri sallayan iddia! Burak Yılmaz Fenerbahçe'ye, Mehmet Topal Beşiktaş'a gidiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:28:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol final serisinde sıra 4. maçta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]