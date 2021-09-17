Basketbol: Frutti Extra Cup

Bu sonuçla finale yükselen Darüşşafaka Tekfen, Frutti Extra Bursaspor ile yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Maça iyi başlayan Semt 77 Yalovaspor, ilk periyotu 19-16 önde tamamladı. İkinci periyotta daha etkili bir performans sergileyen Darüşşafaka Tekfen, skoru lehine çevirerek 36-23 galip durumda soyunma odasına gitti.

Bursa 'da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta Darüşşafaka Tekfen, Semt 77 Yalovaspor 'u 78-54 mağlup etti.

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