Basketbol: Frutti Extra Cup

İlk çeyreği 38-21 önde bitiren Almanya temsilcisi, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve ilk yarıyı 55-48 galip durumda tamamladı.

Bursa 'da düzenlenen basketbol hazırlık turnuvası Frutti Extra Cup'ta ALBA Berlin , Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 101-92 mağlup etti.

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