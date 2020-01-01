Basketbol Genç Erkek İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Basketbol Genç Erkek İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor

Basketbol Genç Erkek İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

6 saat önce

Muğla'da 2019-2020 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Basketbol Genç Erkek İl Birinciliği müsabakalarıYatağan Spor salonunda tamamlandı.

Basketbol Genç Erkek İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı, System.String[]

Muğla'da 2019-2020 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Basketbol Genç Erkek İl Birinciliği müsabakaları


Yatağan Spor salonunda tamamlandı. Müsabakalara toplam 11 takım ve 130 sporcu katıldı. Müsabakalarda Özel Milas Özge Koleji Anadolu Lisesi 1'inci olurken, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi 2'nci, Fethiye Fatih Anadolu Lisesi 3'üncü ve Marmaris Sabncı Anadolu Lisesi 4'üncü oldu. Birinci olan Özel Milas Özge Koleji Anadolu Lisesi Grup Müsabakalarında Muğla'yı temsil etmeye hak kazandı. Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürümü Ömer İlman, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Töksöz ve Yatağan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamuran Adalı takdim etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 35 branşta Muğla'yı tenmsil edecek sporculara başarılar dileyerek, "Turnuvalara katılan tüm gençlerimizi kutluyorum ve katılan tüm okullara öğretmenlerimize, organizasyon boyunca emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

basketbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
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