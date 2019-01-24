Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı'nda Final Maçı Oynandı
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- Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı'nda final maçı oynandıİSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı, oynanan final maçıyla sona erdi.
- Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı'nda final maçı oynandı
İSTANBUL - Türkiye
Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı, oynanan final maçıyla sona erdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve 22 Ocak'ta başlayan Basketbol Gençler Ligi Gelişim Kampı'nda Dörtlü Final müsabakaları Sinan Erdem
Spor Salonu'nda yapıldı. Finalde Kırmızı ile Siyah takım karşılaştı. Mücadele 15'er dakikadan iki devre şeklinde oynandı. İlk yarıyı 29-28 önde tamamlayan Siyah Takım, maçtan da 60-59'uk skorla galip ayrılarak birinci oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:43 Kaynak: İHA
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