Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi finalinde Fenerbahçe, Tofaş'ı uzatma periyodunda 81-80 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Gençler Ligi final maçında Tofaş ile karşılaştı. Normal süresi 70-70 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi uzatma periyodunda Baran Aslan'ın son saniye basketiyle 81-80 kazanan sarı-lacivertliler, 12'de 12 yaparak namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'ye şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu takdim etti.

(İHA)